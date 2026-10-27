Российский агент готовил диверсии и провокации в Одессе. Фото: СБУ

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Агент російських спецслужб готував диверсії та провокації в Одесі.

На ворога працював 21-річний студент. Він фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об'єктом критичної інфраструктури регіону, а також намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця. Також він готував провокації в місті. Про це 27 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зокрема, зловмисник отримав завдання зламати систему керування рекламними сітілайтами в Одесі, щоб розміщувати на них російську пропаганду. Також йому наказали розмістити прапор РФ.

Правоохоронці викрили зловмисника й затримали його за місцем проживання. Студенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18-річний одесит коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Також він готував теракт у Києві.