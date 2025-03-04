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Ракурс
росія погодилася допомагати Трампу у переговорах щодо ядерної програми Ірану

росія погодилася допомагати Трампу у переговорах щодо ядерної програми Ірану

4 бер 2025, 17:21
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росія погодилася допомагати адміністрації президента Дональда Трампа у веденні переговорів з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських угрупувань.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Трамп передав цю інформацію безпосередньо путіну під час телефонної розмови 12 лютого, а 18 лютого високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у відповідь на запитання агентства Bloomberg, що «росія вважає, що США та Іран повинні розв’язати всі проблеми шляхом переговорів» і що Москва «готова зробити все, що в її силах, щоб досягти цього». росія наполягає на дипломатичних механізмах врегулювання.

Джерело: Ракурс


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