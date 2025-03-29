Дональд Трамп прокоментував атаки іранських «Шахедів». Фото:

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Ракурс

США вивчають звіти про атаки іранських безпілотників по Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що отримує звіти про російські удари іранськими дронами-камікадзе по Україні та вивчає їх. Про це він розповів 28 березня під час брифінгу в Овальному кабінеті, передає FOXNews.

Надходить інформація про те, що росія атакує Україну іранськими дронами. Ми перевіряємо ці дані, — зазначив американський лідер.

Глава США зауважив, що Іран виробляє багато дуже ефективних дронів. І додав, що ця країна знаходиться високо у його особистому списку пріоритетних держав, однак він не хотів би заподіювати Ірану щось погане.

Але Іран дуже високо у моєму списку речей, за якими треба спостерігати. Я тільки нещодавно відправив їм листа і сказав, що так чи інакше їм доведеться ухвалити рішення, — розповів Трамп.

Нагадаємо, останніми днями російська федерація використовує ударні БпЛА типу «Шахед» для ударів по цивільній інфраструктурі. Так, 26 березня Харків перебував під масованою російською атакою. Постраждали 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

А 28 березня «Шахеди» здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого загинули четверо осіб, а 21 особа була поранена. В обласному центрі горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, станція техобслуговування.

Джерело: FOX News