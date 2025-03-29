рф масовано атакувала Дніпро «Шахедами». Фото: соцмережі

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Ракурс

Армія рф масовано атакувала Дніпро дронами ввечері у п’ятницю ввечері, 28 березня.

Через атаку БпЛА в місті пошкоджені декілька багатоповерхівок. Понад 10 приватних житлових будинків охопили пожежі. Також зайнялися готельно-ресторанний комплекс, гаражі та СТО. Ворожі дрони цілили суто по цивільних об'єктах. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала про загибель чотирьох осіб, ще 21 людина була травмивана.

В обласному центрі зафіксовані масовані руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, станція техобслуговування. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Також були пошкоджені дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

До гасіння пожеж залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 26 березня Харків перебував під масованою російською атакою. Постраждали 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Виникли чотири пожежі.