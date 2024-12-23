Израиль впервые подтвердил, что ликвидировал лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране

https://racurs.ua/n202461-izrail-podtverdil-chto-likvidiroval-lidera-hamas-v-tegerane.html

Ракурс

Ізраїль уперше офіційно підтвердив, що ліквідував лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію в Тегерані.

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Міністр оборони Ісраель Кац заявив, що саме Ізраїль стоїть за вбивством Ханії в Тегерані рано-вранці 31 липня, пишуть The Times of Israel. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, але офіційно Ізраїль цього досі не коментував.

NYT пише, що Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку в Тегерані.

За останні кілька місяців Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію та лідера ХАМАС Ях’ю Сінвара, а також голову «Хезболли» Хасана Насраллу і його наступника Хашима Сафі ад-Діна, посадовця «Хезболли» Абу Алі Ріда та керівника підрозділу угруповання Джафара Хадера, члена політичного бюро ХАМАС Ізз ад-Діна Касаба, речника «Хезболли» Мохаммеда Афіфа.