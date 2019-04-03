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Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: «Стендовая стрельба»

Стрілянина в Києві: власник спірної квартири смертельно поранив свого опонента (ФОТО)

3 кві 2019, 10:21
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У Печерському районі Києва 58-річний власник спірної квартири смертельно поранив свого опонента, котрий вибив двері до помешкання.

Інцидент стався вчора о 20.00 в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, повідомляє видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

Смертельний постріл було здійснено з турецької рушниці Kral Arms Tactical. Це гладкоствольна помпова рушниця, яка стріляє патронами 12-го калібру.

Зазначається, що ця квартира була об'єктом давньої судової тяганини власників.

У той день загиблий, зібравши «групу підтримки», прибув на місце інциденту, щоб вирішити конфліктне питання за допомогою сили.

Стрілка затримали правоохоронці.

Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Obozrevatel

Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Obozrevatel

Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Obozrevatel

Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Obozrevatel

Інцидент стався в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Obozrevatel

Нагадаємо, нещодавно в Києві 36-річний чоловік під час сварки випадково смертельно поранив у живіт свою 68-річну матір. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Постріл було здійснено з револьвера, переобладнаного під патрони Флобера. Правоохоронці встановили, що чоловік тривалий час пиячив, через що у нього з матір’ю виникали численні конфлікти, останній з яких завершився цим трагічним інцидентом.


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