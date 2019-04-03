Лихоманку Ебола у морських свинок вилікували антитілами. Фото: Bash.News

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Ракурс

Лихоманку Ебола вдалося вилікувати антитілами. Експеримент проводили на морських свинках, а для людей це лікування поки недоступне. Вчені продовжують шукати вакцину від вірусу, який в 2014 році став причиною загибелі 11 тис. осіб в Західній Африці.

Для експерименту вчені ввели вакцину з вірусом 11 особам, а потім виділили з їхньої крові 82 антитіла, які ввели морським свинкам. Всіх шістьох тварин, яких раніше заразили, вдалося успішно вилікувати через три дні. Про це повідомляється в дослідженні, яке було опубліковано в Cell Reports, передає medical xpress.

Всі отримані від людей антитіла вчені розділили на три групи з різними властивостями. Одна з цих комбінацій виявилася придатною для лікування. Антитіла прикріплюються до вірусу і не дають йому проникати в клітини.

Вакцини мають побічні ефекти, а тому не підходять для літніх людей, вагітних жінок і для людей з порушеннями імунної системи. Однак, антитіла такими побічними ефектами не володіють, а значить в майбутньому зможуть стати універсальними ліками від вірусів.

Всі антитіла, які використовувалися в дослідженні, мали ті ж характеристики, що й антитіла, виділені у імунізованих тварин і людей, які пережили Еболу. Ці антитіла вже доступні для клінічних випробувань на людях.

Виявлена ​​суміш антитіл з дослідження також може послужити для захисту від двох видів вірусу Ебола: Судану і Бундібуйо, які в минулому викликали значні спалахи.

Вчені запевняють, що, якщо антитіла не зможуть стати ліками, це дослідження все одно допомагає виявити уразливі частини вірусу.

Такий підхід до винаходу ліків може допомогти знайти спосіб боротися і з іншими інфекціями, наприклад з пташиним грипом.

Раніше повідомлялося, що вчені змогли розробити ліки від серцевої недостатності. Вони створили молекулу SAMβA, яка допомагає серцю качати кров.