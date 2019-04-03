Лихорадку Эбола у морских свинок вылечили антителами. Фото: Bash.News

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Лихорадку Эбола удалось вылечить антителами. Эксперимент проводили на морских свинках, а для людей это лечение пока недоступно. Ученые продолжают искать вакцину от вируса, который в 2014 году стал причиной гибели 11 тыс. человек в Западной Африке.

Для эксперимента ученые ввели вакцину с вирусом 11 людям, а затем выделили из их крови 82 антитела, которые ввели морским свинкам. Всех шестерых животных, которых ранее заразили, удалось успешно вылечить через три дня. Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в Cell Reports, передает medicalxpress.

Все полученные от людей антитела ученые разделили на три группы с разными свойствами. Одна из этих комбинаций оказалась подходящей для лечения. Антитела прикрепляются к вирусам и не дают ему проникать в клетки.

Вакцины обладают побочными эффектами, а потому не подходят для пожилых людей, беременных женщин и для людей с нарушениями иммунной системы. Однако, антитела такими побочными эффектами не обладают, а значит в будущем смогут стать универсальным лекарством от вирусов.

Все антитела, которые использовались в исследовании, обладали теми же характеристиками, что и антитела, выделенные у иммунизированных животных и людей, переживших Эболу. Эти антитела уже доступны для клинических испытаний на людях.

Обнаруженная смесь антител из исследования также может послужить для защиты от двух видов вируса Эбола: Судана и Бундибуйо, которые в прошлом вызывали значительные вспышки.

Ученые уверяют, что, если антитела не смогут стать лекарствам, данное исследование все равно помогает обнаружить уязвимые части вируса.

Такой подход к изобретению лекарства может помочь найти способ бороться и с другими инфекциями типа птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что ученые смогли разработать лекарство от сердечной недостаточности. Они создали молекулу SAMβA, которая помогает сердцу качать кровь.