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Ракурс
Высоченный небоскреб построят в Дании. Фото: Игромания

Самый высокий небоскреб в Западной Европе появится в маленьком городке в Дании (ФОТО)

3 апр 2019, 17:27
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Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в небольшом датском городке Бранде с населением всего примерно в 7 тыс. лиц.

Здание, которое построит компания Dorte Mandrup, будет называться Tower & Village. Небоскреб будет штаб-квартирой бренда Bestseller, который специализируется на выпуске одежды и обуви. Высота здания составит 320 м, таким образом этот небоскреб станет самым высоким в Западной Европе. Местные власти уже одобрили его строительство. Об этом сообщает New Atlas.

Сейчас самым высоким зданием в Западной Европе является небоскреб The Shard в Лондоне, длина которого достигает около 310 м. Для сравнения, Эйфелева башня в Париже имеет высоту 324 м. В целом, самый высокий небоскреб во всей Европе расположен в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр», который достигает 462 м в высоту.

Так будет выглядеть самый высокий небоскреб в Западной Европе. Фото: New Atlas

Так будет выглядеть самый высокий небоскреб в Западной Европе

Напомним, на продажу выставили один из символов американского Нью-Йорка — 320-метровый небоскреб Крайслер-билдинг, который был построен в 1930 году. За здание хотят выручить 800 млн долл.

Источник: Ракурс


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