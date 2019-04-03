Высоченный небоскреб построят в Дании. Фото: Игромания

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Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в небольшом датском городке Бранде с населением всего примерно в 7 тыс. лиц.

Здание, которое построит компания Dorte Mandrup, будет называться Tower & Village. Небоскреб будет штаб-квартирой бренда Bestseller, который специализируется на выпуске одежды и обуви. Высота здания составит 320 м, таким образом этот небоскреб станет самым высоким в Западной Европе. Местные власти уже одобрили его строительство. Об этом сообщает New Atlas.

Сейчас самым высоким зданием в Западной Европе является небоскреб The Shard в Лондоне, длина которого достигает около 310 м. Для сравнения, Эйфелева башня в Париже имеет высоту 324 м. В целом, самый высокий небоскреб во всей Европе расположен в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр», который достигает 462 м в высоту.

Напомним, на продажу выставили один из символов американского Нью-Йорка — 320-метровый небоскреб Крайслер-билдинг, который был построен в 1930 году. За здание хотят выручить 800 млн долл.