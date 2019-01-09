Небоскреб Крайслер-билдинг в Нью-Йорке выставили на продажу (ФОТО)

Крайслер-билдинг решили продать

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Racurs.ua

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка Крайслер-билдинг решили выставить на продажу.

Сейчас небоскреб на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби. Остальными 10% владеет компания Tishman Speyer Properties. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Остается неизвестным то, кто станет новым владельцем небоскреба, за который хотят выручить 800 млн долл. Именно такую сумму в 2008 году заплатил за долю здания в 90% фонд Абу-Даби.

Как известно, 320-метровый Крайслер-билдинг в стиле арт-деко построили в 1930 году. Здание находится на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене и является одним из символов Нью-Йорка. С 1930 до 1931 года этот небоскреб был самым высоким зданием в мире.

До 1953 года здесь располагалась штаб-квартира Chrysler (Крайслер), потом здание несколько раз меняло владельцев.

Напомним, на аукционе в Нью-Йорке за 298 тыс. долл. продали куртку короля поп-музыки Майкла Джексона. Ее певец надевал во время своего первого концертного тура Bad Tour в 1987 году.