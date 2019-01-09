Хмарочос Крайслер-білдінг у Нью-Йорку виставили на продаж (ФОТО)

Крайслер-білдінг вирішили продати

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Racurs.ua

Один із найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка Крайслер-білдінг вирішили виставити на продаж.

Наразі хмарочос на 90% належить державному фонду Абу-Дабі. Рештою 10% володіє компанія Tishman Speyer Properties. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Залишається невідомим те, хто стане новим власником хмарочоса, за який хочуть виручити 800 млн дол. Саме таку суму в 2008 році заплатив за частку будівлі в 90% фонд Абу-Дабі.

Як відомо, 320-метровий Крайслер-білдінг в стилі арт-деко побудовали в 1930 році. Будівля розташована перетині 42-ї вулиці і Лексінгтон-авеню на Манхеттені та є одним із символів Нью-Йорка. З 1930 до 1931 року цей хмарочос був найвищою будівлею в світі.

До 1953 року тут розташовувалася штаб-квартира Chrysler (Крайслер), потім будівля кілька разів змінювало власників.

Нагадаємо, на аукціоні в Нью-Йорку за 298 тис. дол. продали куртку короля поп-музики Майкла Джексона. Її співак одягав під час свого першого концертного туру Bad Tour у 1987 році.