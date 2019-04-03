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Височенний хмарочос побудують у Данії. Фото: Игромания

Найвищий хмарочос у Західній Європі з’явиться у маленькому містечку в Данії (ФОТО)

3 кві 2019, 17:27
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Найвищий хмарочос у Західній Європі зведуть у невеличкому данському містечку Бранде з населенням всього приблизно в 7 тис. осіб.

Будівля, яку побудує компанія Dorte Mandrup, матиме назву Tower & Village. Хмарочос буде штаб-квартирою бренду Bestseller, який спеціалізується на випуску одягу та взуття. Висота будинку становитиме 320 м, таким чином цей хмарочос стане найвищим у Західній Європі. Місцева влада вже схвалила його будівництво. Про це повідомляє New Atlas.

Наразі найвищою будівлею у Західній Єропі є хмарочос The Shard у Лондоні, довжина якого досягає близько 310 м. Для порівняння, Ейфелева вежа в Парижі має висоту 324 м. Загалом найвищий хмарочос у всій Європі розташований у російському Санкт-Петербурзі — «Лахта Центр», який сягає 462 м у висоту.

Так виглядатиме найвищий хмарочос в Західній Європі. Фото: New Atlas

Так виглядатиме найвищий хмарочос в Західній Європі

Нагадаємо, на продаж виставили один із символів американського Нью-Йорка — 320-метровий хмарочос Крайслер-білдінг, який був побудований у 1930 році. За будівлю хочуть виручити 800 млн дол.

Джерело: Ракурс


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