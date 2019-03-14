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Лекарство против сердечной недостаточности разработали ученые. Фото: MedAboutMe

Лекарство против сердечной недостаточности разработали ученые

14 мар 2019, 11:40
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Лекарство против сердечной недостаточности разработали ученые Бразилии и США. Они создали молекулу SAMβA, которая помогает сердцу качать кровь.

Ученые уже провели опыты на мышах. В ходе исследований выяснилось, что у грызунов, которым вводили новый препарат на основе молекулы SAMβA, за шесть недель исчезли симптомы заболевания, сообщает MedicalXpress.

Молекула SAMβA подавляет взаимодействие между молекулами протеинкиназы и митофизина, которое приводит к ухудшению работы сердца. В тоже время, разработанная молекула обладает селективным воздействием. Это значит, что она не причиняет вреда важным процессам в организме, а воздействует только на дисфункцию митохондрий.

Сообщается, что изначально ученые разработали шесть молекул с подобными свойствами, однако только SAMβA не препятствовала другим процессам в организме. Согласно данным ученых, указанная молекула также снижала уровень пероксида водорода в клетках.


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