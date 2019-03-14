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«Укроборонпром» ответил России, которая стремится перехватить военный контракт с Индонезией

«Укроборонпром» ответил на попытки России перехватить военный контракт с ВВС Индонезии (ДОКУМЕНТ)

14 мар 2019, 11:29
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Концерн «Укроборонпром» ответил на попытки России перехватить военный контракт с ВВС Индонезии. Гендиректор государственного концерна Павел Букин назвал сомнительным и необоснованным утверждение представителей России о якобы эксклюзивном праве разработчика влиять на сопровождение проданной авиационной техники, сообщает 14 марта сайт «Укроборонпрома».

Букин прокомментировал письмо заместителя Федеральной службы ВТС РФ Петухова главному маршалу авиации, командующему ВВС Индонезии Юю Сутисне, датированное 27 февраля 2019 года. Петухов в нем предостерегает индонезийского маршала от размещения в Украине заказов на ремонт авиатехники, в том числе двигателей АЛ-31Ф для Су-27. Он заявляет, что сертификация украинских предприятий на соответствие действующей технической документации не проводилась и Россия не несет ответственность за эксплуатацию таких самолетов.

Письмо россиян руководству ВВС Индонезии, фото — Укроборонпром

Гендиректор украинского концерна пояснил, что Украина обладает необходимой технической документацией для текущего и капитального ремонта, продолжения летного ресурса военной авиации модельного ряда самолетов и вертолетов МиГ, Су, Ил, Ми.

«Такие права не имеют обратной силы. У РФ нет правовых оснований требовать от Украины дополнительного лицензирования», — заявил Букин.

«Укроборонпром» на Луцком ремонтном заводе «Мотор» выполняет контракт по ремонту авиационных двигателей для ВВС Индонезии. «Мотор» ремонтирует авиадвигатели АЛ-31Ф и ГТДЕ-117−1 с 1990 года.

«РФ пытается давить друзей и партнеров Украины в Индонезии и других странах. Подобные письма является попыткой вытеснить нас из перспективных международных рынков», — сообщил Букин.

По его словам, каждая страна-эксплуатант устанавливает свои правила и вносит изменения в конструкцию, а маркером самостоятельности является достаточность научно-технического, конструкторского и производственного потенциала каждой страны.

Луцкий завод «Мотор» решил вопрос импортозамещения запасных частей и сотрудничает с украинскими авиационными заводами, конструкторскими бюро и институтами.

Источник: Ракурс


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