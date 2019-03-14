Мобильный телефон спас мужчину от летящей в него стрелы. Фото: bodo

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Мобильный телефон спас австралийца от летящей в него стрелы. Мужчина успел закрыться гаджетом и выжил.

Инцидент произошел вчера, 13 марта, в поселке Нимбин австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на сайт полиции региона.

Мужчина вышел из машины и заметил знакомого, который был вооружен луком и стрелой. Австралиец решил сделать фото приятеля с луком, когда тот вдруг выпустил в него стрелу. Мужчина закрылся от стрелы телефоном.

В результате выстрела пострадал 43-летний австралиец. Стрела прошла через телефон и немного задела подбородок.

На место происшествия приехали правоохранители. Они задержали злоумышленника. Сообщается, что стрелок предстанет перед судом 15 апреля.