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Мобильный телефон спас мужчину от летящей в него стрелы. Фото: bodo
Гаджет во спасение: мобильный телефон защитил мужчину от летящей в него стрелыhttps://racurs.ua/n119372-gadjet-vo-spasenie-mobilnyy-telefon-zaschitil-mujchinu-ot-letyaschey-v-nego-strely.htmlRacurs.ua
Мобильный телефон спас австралийца от летящей в него стрелы. Мужчина успел закрыться гаджетом и выжил.
Инцидент произошел вчера, 13 марта, в поселке Нимбин австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на сайт полиции региона.
Мужчина вышел из машины и заметил знакомого, который был вооружен луком и стрелой. Австралиец решил сделать фото приятеля с луком, когда тот вдруг выпустил в него стрелу. Мужчина закрылся от стрелы телефоном.
В результате выстрела пострадал 43-летний австралиец. Стрела прошла через телефон и немного задела подбородок.
На место происшествия приехали правоохранители. Они задержали злоумышленника. Сообщается, что стрелок предстанет перед судом 15 апреля.
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