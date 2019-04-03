Кабмін здешевив газ для населення з квітня 2019 року. Фото:

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Наприкінці опалювального сезону Кабінет міністрів України зобов’язав Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення.

«Нафтогаз» отримав можливість знизити ціну на газ вже з квітня 2019 року. Про це сьогодні йшлося на засіданні уряду, повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати для населення «блакитне паливо» за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати. У тому випадку, якщо ціна для промисловості зростає, то «Нафтогаз» повинен продавати газ населенню за ціною, встановленою урядом.

Тим часом у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що ціна на газ для населення знижуватиметься до грудня 2019 року.

Як пише «РБК-Україна», на сьогоднішньому засіданні прем'єр Володимир Гройсман заявив, що «Нафтогазу» дозволено встановлювати ціни нижче, ніж 8,55 грн, але не вище.

Нагадаємо, український уряд планував обговорити із представниками Міжнародного валютного фонду ціну на газ для населення. У Кабміні хочуть уникнути підвищення ціни на газ для населення.