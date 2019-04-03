До ожиріння може призвести надмірна захоплення гаджетами. Фото: Cosmopolitan

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Високий ризик ожиріння спостерігається серед молоді, яка дуже часто користується гаджетами. Таких висновків дійшли вчені Університету Райса в США.

Американські дослідники провели двоетапний експеримент з молоддю, спрямований на виявлення зв’язку між залежністю від гаджетів і ризиком ожиріння, повідомляє Naked-science.ru.

Вчені зазначають, що наразі серед молоді однією з найпоширеніших проблем є ожиріння. Ця проблема стала масовою в період появи і поширення гаджетів. Вчені вирішили з’ясувати, чи існує зв’язок між ожирінням серед молоді і часом проведеним в смартфонах.

В експерименті взяли участь 132 добровольця віком від 18 до 23 років. Спочатку вони заповнили анкету (MMT-R), за допомогою якої вчені визначили залежність молоді від гаджетів. Також вчені вирахували індекс маси тіла (ІМТ). Зіставивши ці показники, вчені з’ясували, що люди проводять багато часу в гаджетах мають підвищений індекс маси тіла.

У другому етапі експерименту взяли участь 72 волонтера з підвищеним ІМТ. Вчені провели сканування мозку МРТ. У учасників із залежністю від гаджетів вчені виявили певні паттерни в активності мозку. Після цього дослідники перевірили GPS-координати людей з ожирінням і з’ясували, скільки часу вони проводять в закладах громадського харчування і швидкою їжею.