Володимир Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120288-klychko-molodshyy-stav-radnykom-prezydenta-vsesvitnoyi-bokserskoyi-asociaciyi.html

Ракурс

Брат мера Києва Віталія Кличка Володимир став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жильберто Мендоси.

Двократний чемпіон світу в надважкій вазі Кличко буде технічним консультантом Мендоси, повідомляє інтернет-ресурс Klitschko-brothers.com.

Окрім Кличка-молодшого радниками президента WBA також стали Олівер Гомес (головний юрисконсульт), Франциско Піна (фінансист), Джозеф Естуанік (відповідатиме за медичні питання) та Роберт Мак (юридичний радник).

WBA була створена в 1962 році на основі національної боксерської асоціації США, її офіс зареєстрований в Панамі. Мендоса очолює цю організацію з 1982 року. Це найстаріша міжнародна асоціація професійного боксу.

Щомісяця вона оновлює рейтинг найсильніших боксерів світу в 17-ти вагових категоріях.

Окрім численних здобутків на ниві професійного боксу, Володимир Кличко також переможець літніх Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

Нагадаємо, нещодавно стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку-молодшому повернутися в бокс за мільярд гривень. За ці гроші Кличко має провести три поєдинки.