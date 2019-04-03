Владимир Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120288-klichko-mladshiy-stal-sovetnikom-prezidenta-vsemirnoy-bokserskoy-associacii.html

Ракурс

Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жильберто Мендоса.

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Кличко будет техническим консультантом Мендосы, сообщает интернет-ресурс Klitschko-brothers.com.

Кроме Кличко-младшего советниками президента WBA также стали Оливер Гомес (главный юрисконсульт), Франциско Пина (финансист), Джозеф Эстуаник (будет отвечать за медицинские вопросы) и Роберт Мак (юридический советник).

WBA была создана в 1962 году на основе национальной боксерской ассоциации США, ее офис зарегистрирован в Панаме. Мендоса возглавляет эту организацию с 1982 года. Это старейшая международная ассоциация профессионального бокса.

Ежемесячно она обновляет рейтинг сильнейших боксеров мира в 17-ти весовых категориях.

Кроме многочисленных достижений на ниве профессионального бокса, Владимир Кличко также победитель летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Напомним, недавно стриминговая платформа DAZN предложила Кличко-младшему вернуться в бокс за миллиард гривен. За эти деньги Кличко должен провести три поединка.