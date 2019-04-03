Кабмин запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n120287-kabmin-zapretil-neregulyarnye-aviasoobscheniya-mejdu-ukrainoy-i-rossiey.html

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Кабинет министров 3 апреля одобрил запрет нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита народного депутата «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и олигарха Виктора Медведчука в Россию.

Соответствующий проект постановления предложило принять Министерство внутренних дел, его сегодня на заседании правительства озвучил министр Арсен Аваков. Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы МВД, Медведчук и Бойко, воспользовались лазейкой в украинском законодательстве и получив от российской ФСБ разрешение на перелет, вылетели в Москву прямым авиарейсом. Тогда ведомство предложило запретить чартерные авиаперевозки между Украиной и Россией, поскольку авиаперевозки осуществляются самолетами, не зарегистрированными в РФ, а это грозит украинской нацбезопасности.

Аваков отметил, что проектом предлагалось запретить осуществлять нерегулярные рейсы-перелеты между Украиной и Россией. Исключения имеют лишь рейсы, необходимые для обеспечения действия миссий международных организаций, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб из-за вояжа Бойко и Медведчука в Москву.