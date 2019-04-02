Следователи ГБР расследуют вылет Бойко и Медведчука в Россию. Фото: Российская газета

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб.

Бюро расследует действия служащих, которые позволили самолету с политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком пересечь украинско-российскую границу вопреки запрету. Об этом 2 апреля сообщает УНИАН со ссылкой на спикера ГБР Анжелику Иванову.

По ее словам, следователи расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной службы Украины при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении России.

Ранее сообщалось, что 22 марта в Московской области прошла встреча украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Там также присутствовал глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер.

В Москву украинские политики вылетели из киевского аэропорта «Жуляны» и так же вернулись обратно, хотя с 2014 года из-за агрессии РФ против Украины авиасообщение между странами запрещено.

Уже 27 марта Генеральная прокуратура Украины отреагировала на незаконный вылет Медведчука и Бойко в Россию. В ГП заявили, что планируют открыть уголовное производство. Следователи должны установить имена лиц, которые позволили пересечь самолету с оппозиционерами украинско-российскую границу.