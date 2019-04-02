Слідчі ДБР розслідують виліт Бойка та Медведчука до Росії. Фото: Российская газета

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Бюро розслідує дії службовців, які дозволили літаку з політиками Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком перетнути українсько-російський кордон усупереч забороні. Про це 2 квітня повідомляє УНІАН із посиланням на речника ДБР Анжеліку Іванову.

За її словами, слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем особами Державної прикордонної та Державної авіаційної служб України при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Росії.

Раніше повідомлялося, що 22 березня у Московській області відбулася зустріч українських політиків Юрія Бойка та Віктора Медведчука з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Там також був присутній глава правління російського «Газпрому» Олексій Міллер.

До Москви українські політики вилетіли з київського аеропорту «Жуляни» і так само повернулися назад, хоча з 2014 року через агресію РФ проти України авіасполучення між країнами заборонено.

Вже 27 березня Генеральна прокуратура України зреагувала на незаконний виліт Медведчука та Бойка до Росії. У ГП заявили, що планують відкрити кримінальне провадження. Слідчі повинні встановити імена осіб, які дозволили перетнути літаку з опозиціонерами українсько-російський кордон.