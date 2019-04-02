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У Києві суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру. Фото: Радіо Свобода

Вбивство Гандзюк: суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру (ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 кві 2019, 18:24
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Шевченківський районний суд Києва 2 квітня розглядає питання зміни запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Посадовця підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Сторона обвинувачення просить служителів Феміди змінити підозрюваному запобіжний захід на утримання під вартою.

Як відомо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, 11 березня з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства Катерини Гандзюк, зняли браслет та повернули закордонний паспорт.

Джерело: Ракурс


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