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Ракурс
Петро Порошенко (в центрі), фото: Адміністрація президента

Порошенко хоче перевірити на поліграфі керівництво «Укроборонпрому»

2 кві 2019, 18:21
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Весь керівний склад держконцерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час наради з очільником Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Турчиновим та заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Під час цієї наради Порошенко прийняв доповідь Кривоноса щодо пропозицій з перевірки держконцерну та реформування оборонного сектору.

З проханням щодо проведення перевірки Порошенко звернувся до уряду. За його словами, перевірку мають пройти не лише керівники підприємств, а й особи, котрі відповідають за фінансову діяльність.

Порошенко закликає у випадку виявлення обставини скоєння злочину, передати відповідну інформацію контррозвідці СБУ чи правоохоронним органам.

Також Порошенко заявив, що звернеться до Кабміну щодо негайного фінансування міжнародного аудиту «Укроборонпрому».

Президент зауважив, що це рішення має бути прийняте вже в квітні.

Нагадаємо, в березні Порошенко ввів у дію рішення РНБО про реформування оборонно-промислового комплексу. Зокрема, воно передбачає, що в місячний термін Кабмін має залучити міжнародних експертів до аудиту «Укроборонпрому».

Джерело: Ракурс


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