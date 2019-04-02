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Петр Порошенко (в центре), фото: Администрация президента
Порошенко хочет проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»https://racurs.ua/n120257-poroshenko-hochet-proverit-na-poligrafe-rukovodstvo-ukroboronproma.htmlРакурс
Весь руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совещания с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоноса, сообщает пресс-служба Администрации президента.
Во время этого совещания Порошенко принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке госконцерна и реформирования оборонного сектора.
С просьбой о проведении проверки Порошенко обратился к правительству. По его словам, проверку должны пройти не только руководители предприятий, но и лица, отвечающие за финансовую деятельность.
Порошенко призывает в случае выявления обстоятельства совершения преступления, передать соответствующую информацию контрразведке СБУ или правоохранительным органам.
Также Порошенко заявил, что обратится к Кабмину относительно немедленного финансирования международного аудита «Укроборонпрома».
Президент отметил, что это решение должно быть принято уже в апреле.
Напомним, в марте Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса. В частности, оно предусматривает, что в месячный срок Кабмин должен привлечь международных экспертов к аудиту «Укроборонпрома».
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