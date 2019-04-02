Петр Порошенко (в центре), фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n120257-poroshenko-hochet-proverit-na-poligrafe-rukovodstvo-ukroboronproma.html

Ракурс

Весь руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совещания с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоноса, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время этого совещания Порошенко принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке госконцерна и реформирования оборонного сектора.

С просьбой о проведении проверки Порошенко обратился к правительству. По его словам, проверку должны пройти не только руководители предприятий, но и лица, отвечающие за финансовую деятельность.

Порошенко призывает в случае выявления обстоятельства совершения преступления, передать соответствующую информацию контрразведке СБУ или правоохранительным органам.

Также Порошенко заявил, что обратится к Кабмину относительно немедленного финансирования международного аудита «Укроборонпрома».

Президент отметил, что это решение должно быть принято уже в апреле.

Напомним, в марте Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса. В частности, оно предусматривает, что в месячный срок Кабмин должен привлечь международных экспертов к аудиту «Укроборонпрома».