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Ракурс
Петр Порошенко (в центре), фото: Администрация президента

Порошенко хочет проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

2 апр 2019, 18:21
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Весь руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совещания с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоноса, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время этого совещания Порошенко принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке госконцерна и реформирования оборонного сектора.

С просьбой о проведении проверки Порошенко обратился к правительству. По его словам, проверку должны пройти не только руководители предприятий, но и лица, отвечающие за финансовую деятельность.

Порошенко призывает в случае выявления обстоятельства совершения преступления, передать соответствующую информацию контрразведке СБУ или правоохранительным органам.

Также Порошенко заявил, что обратится к Кабмину относительно немедленного финансирования международного аудита «Укроборонпрома».

Президент отметил, что это решение должно быть принято уже в апреле.

Напомним, в марте Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса. В частности, оно предусматривает, что в месячный срок Кабмин должен привлечь международных экспертов к аудиту «Укроборонпрома».

Источник: Ракурс


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