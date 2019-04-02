Израильская авиация атаковала сектор Газа. Фото: Newspanels

https://racurs.ua/n120256-aviaciya-izrailya-atakovala-pozicii-palestincev-v-sektore-gaza.html

Ракурс

Израиль нанес ракетный удар с воздуха по сектору Газа. Боевой беспилотный летательный аппарат 2 апреля обстрелял позиции палестинцев ракетами.

Израильские ВВС обстреляли позиции врага после эскалации конфликта Израиля и сектора Газа. Согласно предварительной информации, никто в результате обстрела не пострадал. Об этом сегодня сообщает The Jerusalem Post.

Ранее, после ракетного обстрела Израиля, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию в секторе Газа.

Напомним, в конце марта в секторе Газа произошел массовый протест с участием десятков тысяч демонстрантов. Они собрались, чтобы отметить годовщину массовых протестов, в результате которых погибли около 200 палестинцев и солдат Израиля. В ходе акции произошли столкновения, в результате которых погибли четыре палестинца и еще сотни получили ранения.