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КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, фото: 34.ua

Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область — СМИ

2 апр 2019, 17:58
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Конституционный суд Украины (КСУ) позволил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.

Согласно решению суда, это переименование соответствует ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, которые устанавливают порядок изменения Основного закона Верховной Радой. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в Конституционном суде.

Названия областей Украины прописаны в ст. 133 Конституции, поэтому для их изменения, в отличие от переименования областных центров, нужно вносить изменения в Основной закон.

14 февраля в Конституционный суд было подано конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, поддержанного парламентом 7 февраля голосами 240 народных депутатов. Авторы этого законопроекта отмечали, что название области содержит упоминание о советском коммунистического деятеле Григории Петровском, одном из организаторов Голодомора, а значит — относится к символике коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов в феврале высказался против переименования области.


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