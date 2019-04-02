КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, фото: 34.ua

https://racurs.ua/n120255-konstitucionnyy-sud-razreshil-pereimenovat-dnepropetrovskuu-oblast-smi.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) позволил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.

Согласно решению суда, это переименование соответствует ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, которые устанавливают порядок изменения Основного закона Верховной Радой. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источник в Конституционном суде.

Названия областей Украины прописаны в ст. 133 Конституции, поэтому для их изменения, в отличие от переименования областных центров, нужно вносить изменения в Основной закон.

14 февраля в Конституционный суд было подано конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, поддержанного парламентом 7 февраля голосами 240 народных депутатов. Авторы этого законопроекта отмечали, что название области содержит упоминание о советском коммунистического деятеле Григории Петровском, одном из организаторов Голодомора, а значит — относится к символике коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов в феврале высказался против переименования области.