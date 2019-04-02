Тимошенко прокомментировала результаты выборов. Фото: VoxUkraine

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Ракурс

Во вторник, 2 апреля, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела брифинг по результатам выборов президента. Политик, которая заняла третье место в президентской гонке и не смогла попасть во второй тур, признала свое поражение. Тимошенко заявила, что выборы были превращены действующим президентом Петром Порошенко в фарс, но она не будет проводить акций протеста. По словам народного депутата, теперь партия сосредоточится на выборах в Верховную Раду.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11.00 подсчитала уже 98,16% бюллетеней. По результатам голосования в первом туре президентских выборов 31 марта лидирует шоумен Владимир Зеленский, которому свои голоса отдали 30,24% избирателей. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко с 15,93%. Третью строчку заняла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,39%).

В российском Санкт-Петербурге на территории Военно-космической академии имени Можайского сегодня прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии на втором этаже — детонировала противотанковая мина ТМ-57, которая долгое время хранилась на складе. Впоследствии спасатели обнаружили еще один боеприпас на территории учебного заведения.

В оккупированном Крыму российская прокуратура просит суд бросить в тюрьму на 15 лет фигурантов вымышленного дела так называемых украинских диверсантов. Для Владимира Дудки попросили 15 лет лишения свободы. А Алексея Бессарабова сторона обвинения просит приговорить к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы.