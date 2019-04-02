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Тимошенко прокоментувала результати виборів. Фото: VoxUkraine

Головні новини за 2 квітня: Тимошенко визнала свою поразку на виборах, а в Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух

2 кві 2019, 17:31
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У вівторок, 2 квітня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела брифінг за результатами виборів президента. Політик, яка посіла третє місце в президентських перегонах й не змогла потрапити до другого туру, визнала свою поразку. Тимошенко заявила, що вибори були перетворені чинним президентом Петром Порошенком у фарс, але вона не буде проводити акцій протесту. За словами народного депутата, тепер партія зосередиться на виборах до Верховної Ради.

Центральна виборча комісія станом на 11.00 підрахувала вже 98,16% бюлетенів. За результатами голосування в першому турі президентських виборів 31 березня лідирує шоумен Володимир Зеленський, якому свої голоси віддали 30,24% виборців. Другу позицію займає чинний президент Петро Порошенко з 15,93%. Третю сходинку посіла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (13,39%).

У російському Санкт-Петербурзі на території Військово-космічної академії імені Можайського сьогодні пролунав вибух, внаслідок якого постраждали четверо осіб. Вибух стався під час занять в одному з навчальних корпусів академії на другому поверсі — здетонувала протитанкова міна ТМ-57, яка довгий час зберігалася на складі. Згодом рятувальники виявили ще один боєприпас на території навчального закладу.

В окупованому Криму російська прокуратура просить суд кинути у в’язницю на 15 років фігурантів вигаданої справи так званих українських диверсантів. Для Володимира Дудки попросили 15 років позбавлення волі. А Олексія Бессарабова сторона обвинувачення просить засудити до 14 років та 10 місяців позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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