Українських диверсантів прокуратура просить засудити на 15 років. Фото: Страна

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Фігурантів справи «українських диверсантів» просять засудити до 14 та 15 років позбавлення волі.

Прокуратура Криму попросила для Володимира Дудки 15 років позбавлення волі. А Олексія Бессарабова сторона обвинувачення просить засудити до 14 років та 10 місяців позбавлення волі. Про це 2 квітня повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк на власній сторінці у Facebook.

Окрім того, обвинувачення запросило для обох підозрюваних штраф у розмірі 500 тис. руб. кожному.

Журналіст додав, що російська прокуратура просила підконтрольний Москві суд винести окрему ухвалу на адресу Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Сторона звинувачення зазначила, що частину матеріалів справи слідством було сфальсифіковано.

Як пише «Крим. Реалії» із посиланням на адвоката українців Сергія Легостова, обвинувачені також вказали на численні фальсифікації та замовний характер справи. Захисник додав, що були зняті звинувачення за ч. 3 ст. 222 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу Росії.

Очікується, що вирок у справі так званих українських диверсантів оголосять за два дні — 4 квітня.

Як відомо, у листопаді 2016 року в Російській Федерації заявили, що затримали в Криму групу «українських диверсантів» — Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. З того часу українцям неодноразово продовжували термін утримання під вартою.

Нагадаємо, в 2018 році уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Європейського комітету з питань запобігання катуванням з проханням розслідувати факти катування в Криму українця Володимира Дудки.