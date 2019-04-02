Украинских диверсантов прокуратура просит осудить на 15 лет. Фото: Страна

https://racurs.ua/n120248-delo-ukrainskih-diversantov-rossiyskaya-prokuratura-prosit-dlya-dudki-i-bessarabova-15-let-turmy.html

Ракурс

Фигурантов дела «украинских диверсантов» просят приговорить к 14 та 15 годам лишения свободы.

Прокуратура Крыма попросила для Владимира Дудки 15 лет лишения свободы. А Алексея Бессарабова сторона обвинения просит приговорить к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы. Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Кроме того, обвинение запросило для обоих подозреваемых штраф в размере 500 тыс. руб. каждому.

Журналист добавил, что российская прокуратура просила подконтрольный Москве суд вынести частное определение в адрес Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Сторона обвинения отметила, что часть материалов дела следствием была сфальсифицирована.

Как пишет «Крым. Реалии» со ссылкой на адвоката украинцев Сергея Легостова, обвиняемые также указали на многочисленные фальсификации и заказной характер дела. Защитник добавил, что были сняты обвинения по ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса России.

Ожидается, что приговор по делу так называемых украинских диверсантов объявят за два дня — 4 апреля.

Как известно, в ноябре 2016 года в Российской Федерации заявили, что задержали в Крыму группу «украинских диверсантов» — Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. С тех пор украинцам неоднократно продлевали срок содержания под стражей.

Напомним, в 2018 году уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Европейский комитет по предупреждению пыток с просьбой расследовать факты пыток в Крыму украинца Владимира Дудки.