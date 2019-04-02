Юлія Тимошенко зайняла третє місце на виборах президента, фото: Bykova Valentyna

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні провела брифінг за результатами виборів президента, на яких вона посіла третє місце й, відповідно, не потрапила до другого туру.

Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

За словами Тимошенко, вона поважає вибір людей й не буде проводити акцій протесту, щоб не розхитувати ситуацію на користь країни-агресора.

Водночас лідер «Батьківщини» заявляє, що вибори були перетворені чинним президентом Петром Порошенком у фарс.

Так, Тимошенко вважає однією з технологій реєстрацію великої кількості кандидатів, котрих цього разу було 39, серед них її однофамілець Юрій Тимошенко. На думку лідера «Батьківщини», частину бюлетенів з голосами за неї могли перекласти в стопку однофамільця.

Також Тимошенко заявляє про сотні дільниць з аномально високою явкою, в котрих також спостерігається високий рівень підтримки Порошенка.

Проте перемогти в суді з цього питання вона не сподівається, оскільки, за її словами, в кожного президента України кишенькова судова система.

Лідер «Батьківщини» заявляє, що не відмовляється від своєї програми «Новий курс» і тепер зосередиться на парламентських виборах.

«Ми робимо ставку, що на парламентських виборах ми все ж таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення», — зазначає Тимошенко.

Щодо кандидатів, котрі потрапили до другого туру — Порошенка та шоумена Володимира Зеленського, — то, за словами Тимошенко, жоден з них не зупинить «ні війну, ні біду».

Нагадаємо, вчора Центрвиборчком офіційно анонсував проведення в Україні другого туру президентських виборів 21 квітня.