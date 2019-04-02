Юлия Тимошенко заняла третье место на выборах президента, фото: Bykova Valentyna

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня провела брифинг по результатам выборов президента, на которых она заняла третье место и, соответственно, не попала во второй тур.

Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

По словам Тимошенко, она уважает выбор людей и не будет проводить акций протеста, чтобы не расшатывать ситуацию в пользу страны-агрессора.

В то же время лидер «Батькивщины» заявляет, что выборы были превращены действующим президентом Петром Порошенко в фарс.

Так, Тимошенко считает одной из технологий регистрацию большого количества кандидатов, которых на этот раз было 39, среди них ее однофамилец Юрий Тимошенко. По мнению лидера «Батькивщины», часть бюллетеней с голосами за нее могли переложить в стопку однофамильца.

Также Тимошенко заявляет о сотнях участков с аномально высокой явкой, в которых также наблюдается высокий уровень поддержки Порошенко.

Однако победить в суде по этому вопросу она не надеется, поскольку, по ее словам, у каждого президента Украины карманная судебная система.

Лидер «Батькивщины» заявляет, что не отказывается от своей программы «Новый курс» и теперь сосредоточится на парламентских выборах.

«Мы делаем ставку, что на парламентских выборах мы все же сможем довести наше дело до логического завершения», — отмечает Тимошенко.

Относительно кандидатов, которые попали во второй тур — Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, — то, по словам Тимошенко, ни один из них не остановит «ни войну, ни беду».

Напомним, вчера Центризбирком официально анонсировал проведение в Украине второго тура президентских выборов 21 апреля.