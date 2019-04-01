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Центризбирком официально анонсировал второй тур. Фото: Life.ru

Выборы президента: Центризбирком официально анонсировал второй тур

1 апр 2019, 11:09
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Проведение второго тура официально объявили в Центральной избирательной комиссии.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, об этом официально объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве, сообщают УНН.

Также Слипачук заявила, что перед ЦИК стоят очень амбициозные цели, нужно выполнить ряд важных задач по оглашению официальных результатов выборов и подготовке проведения второго тура выборов в сжатые сроки.

Сейчас уже известны результаты обработанных 60% протоколов голосования избирателей. Отмечается, что тройка лидеров осталась неизменной: первое место в президентской гонке занимает Владимир Зеленский с 30,39%, на втором — Петр Порошенко с 16,37%, а на третьем Юлия Тимошенко 13,08%.

Напомним, что голосование на выборах президента завершилось и на заграничных участках. Последним закрылся избирательный участок в Сан-Франциско. Это произошло в 6.00 1 апреля по киевскому времени.


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