Вибори президента: Центрвиборчком офіційно анонсував другий тур

Проведення другого туру офіційно оголосили у ЦВК. Фото: Life.ru

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Проведення другого туру офіційно оголосили у Центральній виборчій комісії.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, про це офіційно оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу у Києві, повідомляють УНН.

Також Сліпачук заявила, що перед ЦВК стоять дуже амбітні цілі, потрібно виконати низку важливих завдань з оголошення офіційних результатів виборів та підготовку проведення другого туру виборів.

Наразі вже відомі результати опрацьованих 60% протоколів голосування виборців. Зазначається, що трійка лідерів лишилась незмінною: перше місце у президентських перегонах посідає Володимир Зеленський з 30,39%, на другому — Петро Порошенко з 16,37%, а на третьому Юлія Тимошенко з 13,08%.

Нагадаємо, що голосування на виборах президента завершилося і на закордонних дільницях. Останньою закрилася виборча дільниця у Сан-Франциско. Це сталося о 6.00 1 квітня за київським часом.