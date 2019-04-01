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В Сан-Франциско завершилося голосування за українського президента. Фото:

Голосування на виборах президента України завершилося: закрилася дільниця у Сан-Франциско

1 кві 2019, 06:47
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Голосування на виборах президента України у Сполучених Штатах Америки закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско.

Таким чином, волевиявлення українців за кордоном завершилося 1 квітня о 6.00. На 101 закордонній виборчій дільниці голосування проводилося з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країн. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.

Як відомо, в Україні виборчі дільниці закрилися 31 березня о 20.00. Двері дільниць для виборців відчинялися о 8.00. У Центрвиборчкомі після голосування заявляли, що явка виборців по Україні становила майже 64%.

Раніше повідомлялося, що голосування на виборах президента України стартувало в Австралії. Волевиявлення українців у цій країні почалося 30 березня о 23.00 за київським часом.

Нагадаємо, станом на 6.00 1 квітня ЦВК опрацювала 33,28% протоколів. Актор Володимир Зеленський на першому місці — 30,17%, президент Петро Порошенко другий — 16,69%. Третю сходинку займає нардеп Юлія Тимошенко — 13,18%.

Джерело: Ракурс


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