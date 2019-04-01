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В Сан-Франциско завершилось голосование за украинского президента. Фото:

Голосование на выборах президента Украины завершилось: закрылся участок в Сан-Франциско

1 апр 2019, 06:47
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Голосование на выборах президента Украины в Соединенных Штатах Америки закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско.

Таким образом, волеизъявление украинцев за рубежом завершилось 1 апреля в 6.00. На 101 заграничном избирательном участке голосование проводилось с 8.00 до 20.00 по местному времени стран. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК.

Как известно, в Украине избирательные участки закрылись 31 марта в 20.00. Двери участков для избирателей открывались в 8.00. В Центризбиркоме после голосования заявляли, что явка избирателей по Украине составила почти 64%.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента стартовало в Австралии. Волеизъявление украинцев в этой стране началось 30 марта в 23.00 по киевскому времени.

Напомним, по состоянию на 6.00 1 апреля ЦИК обработала 33,28% протоколов. Актер Владимир Зеленский на первом месте — 30,17%, президент Петр Порошенко второй — 16,69%. Третью строчку занимает нардеп Юлия Тимошенко — 13,18%.

Источник: Ракурс


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