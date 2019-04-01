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В Украине продолжается подсчет голосов. Фото: 20 хвилин

В ЦИК подсчитали более 33% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 06:19
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на шесть часов утра 1 апреля обработала 33,28% протоколов.

По состоянию на 06.00 на выборах президента Украины продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский. На второй строчке находится действующий глава государства Петр Порошенко. Такие результаты опубликованы на веб-странице ЦИК.

Третью позицию занимает лидер партии «Батькивщина» и народный депутат Юлия Тимошенко. Четвертую строчку занимает лидер политической силы «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрий Бойко, пятую — лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

Официальные результаты ЦИК на 06.00 следующие:

1. Владимир Зеленский — 30,17%;

2. Петр Порошенко — 16,69%;

3. Юлия Тимошенко — 13,18%;

4. Юрий Бойко — 11,43%;

5. Анатолий Гриценко — 7,06%;

6. Игорь Смешко — 5,96%.

ЦИК обработала более 33% бюллетеней. Инфографика: ЦИК

Напомним, выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, проигнорировали 10 млн 756 тыс. 850 избирателей. В списках избирателей значились 29 млн 468 тыс. 783 лиц, бюллетени на избирательных участках получили 18 млн 711 тыс. 933 человек.

Источник: Ракурс


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