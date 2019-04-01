В ЦИК подсчитали более 33% протоколов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n120163-v-cik-podschitali-bolee-33-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на шесть часов утра 1 апреля обработала 33,28% протоколов.
По состоянию на 06.00 на выборах президента Украины продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский. На второй строчке находится действующий глава государства Петр Порошенко. Такие результаты опубликованы на веб-странице ЦИК.
Третью позицию занимает лидер партии «Батькивщина» и народный депутат Юлия Тимошенко. Четвертую строчку занимает лидер политической силы «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрий Бойко, пятую — лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.
Официальные результаты ЦИК на 06.00 следующие:
1. Владимир Зеленский — 30,17%;
2. Петр Порошенко — 16,69%;
3. Юлия Тимошенко — 13,18%;
4. Юрий Бойко — 11,43%;
5. Анатолий Гриценко — 7,06%;
6. Игорь Смешко — 5,96%.
Напомним, выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, проигнорировали 10 млн 756 тыс. 850 избирателей. В списках избирателей значились 29 млн 468 тыс. 783 лиц, бюллетени на избирательных участках получили 18 млн 711 тыс. 933 человек.