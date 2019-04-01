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Более 10 млн украинцев не пришли на выборы. Фото: 112 Украина

Президентские выборы: стало известно, сколько украинцев проигнорировали голосование (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 04:48
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На выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, не пришли более 10 млн избирателей.

Всего в список избирателей были занесены 29 млн 468 тыс. 783 человек. Количество украинцев, которые получили избирательные бюллетени на участках в Украине, составляет 18 млн 711 тыс. 933. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на веб-странице ЦИК.

Таким образом, 10 млн 756 тыс. 850 граждан Украины 31 марта проигнорировали выборы президента.

На выборы не пришли более 10 млн избирателей. Инфографика: ЦИК

Ранее сообщалось, что в 20.00 в Украине закрылись избирательные участки. В ЦИК после голосования заявляли, что явка избирателей по Украине составила почти 64%.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 20,94% протоколов по состоянию на четвертый час ночи 1 апреля. Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке, Петр Порошенко на второй позиции, а Юлия Тимошенко — третья.

Источник: Ракурс


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