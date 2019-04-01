Выборы президента: ЦИК обработала почти 21% протоколов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n120159-vybory-prezidenta-cik-obrabotala-pochti-21-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия обработала 20,94% протоколов по состоянию на четыре часа ночи 1 апреля.
На сайте ЦИК отмечается, что по состоянию на 04.00 на выборах президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский, который опережает действующего главу Петра Порошенко почти в два раза. Народный депутат Юлия Тимошенко на третьем месте.
Официальные результаты ЦИК на 04.00 такие:
Владимир Зеленский — 29,97%;
Петр Порошенко — 16,83%;
Юлия Тимошенко — 13,33%;
Юрий Бойко — 11,32%;
Анатолий Гриценко — 7,00%;
Игорь Смешко — 5,87%.
Ранее сообщалось, что итоги Национального экзит-пола на выборах президента Украины, которые обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова, свидетельствуют, что актер Владимир Зеленский является лидером среди кандидатов в президенты — голоса 30,6% избирателей отдали за него свои голоса. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%), третье-народный депутат Юлия Тимошенко (14,2%).