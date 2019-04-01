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Владимир Зеленский лидирует на выборах президента. Фото: Ukranews.com

Выборы президента: ЦИК обработала почти 21% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 04:14
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Центральная избирательная комиссия обработала 20,94% протоколов по состоянию на четыре часа ночи 1 апреля.

На сайте ЦИК отмечается, что по состоянию на 04.00 на выборах президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский, который опережает действующего главу Петра Порошенко почти в два раза. Народный депутат Юлия Тимошенко на третьем месте.

Официальные результаты ЦИК на 04.00 такие:

Владимир Зеленский — 29,97%;

Петр Порошенко — 16,83%;

Юлия Тимошенко — 13,33%;

Юрий Бойко — 11,32%;

Анатолий Гриценко — 7,00%;

Игорь Смешко — 5,87%.

На выборах лидирует Владимир Зеленский. Инфографика: ЦИК

Ранее сообщалось, что итоги Национального экзит-пола на выборах президента Украины, которые обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова, свидетельствуют, что актер Владимир Зеленский является лидером среди кандидатов в президенты — голоса 30,6% избирателей отдали за него свои голоса. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%), третье-народный депутат Юлия Тимошенко (14,2%).

Источник: Ракурс


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