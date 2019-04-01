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Ракурс
Націоналізація «Приватбанку»: судові дебати з цієї справи почнуться завтра. Фото: Прямий

Націоналізація «Приватбанку»: судові дебати з цієї справи почнуться завтра

1 кві 2019, 11:04
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Окружний адміністративний суд Києва переходить до дебатів у справі щодо націоналізації «Приватбанку». На попередньому етапі проходив розгляд справи по суті, після чого було оголошено перерву для підготовки до дебатів. Наступне засідання заплановане на 2 квітня.

Після закінчення судових дебатів суд має ухвалити рішення у справі, яка розглядається за позовом олігарха Ігоря Коломойського до Нацбанку України, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), фондового ринку та Нацкомісії з цінних паперів. Про це повідомляється у прес-службі суду.

Ігор Коломойський просить суд визнати рішення Правління НБУ протиправним і скасувати віднесення до категорії неплатоспроможних ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк».

Також Коломойський просить визнати протиправним і скасувати запровадження тимчасової адміністрації в установі та делегування повноважень тимчасового адміністратора.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Печерський районний суд Києва арештував майно окремих підприємств, власником яких є Коломойський. Рішення ухвалили у справі про заволодіння службовими особами «ПриватБанку» державними коштами, виділеними як стабілізаційні кредити та рефінансування, на суму понад 19,7 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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