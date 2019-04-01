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Ракурс
Национализация «Приватбанка»: судебные дебаты по этому делу начнутся завтра. Фото: Прямий

Национализация «Приватбанка»: судебные дебаты по этому делу начнутся завтра

1 апр 2019, 11:04
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Окружной административный суд Киева переходит к дебатам по делу о национализации «Приватбанка». На предварительном этапе проходило рассмотрение дела по существу, после чего был объявлен перерыв для подготовки к дебатам. Следующее заседание запланировано на 2 апреля.

После окончания судебных прений суд должен принять решение по делу, которое рассматривается по иску олигарха Игоря Коломойского относительно Нацбанка Украины, Кабмина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), фондового рынка и Нацкомиссии по ценным бумагам. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Игорь Коломойский просит суд признать решение Правления НБУ противоправным и отменить отнесения к категории неплатежеспособных ПАО «Коммерческий банк «Приватбанк «.

Также Коломойский просит признать противоправным и отменить введение временной администрации в учреждении и делегирование полномочий временного администратора.

Как ранее сообщал «Ракурс», Печерский районный суд Киева арестовал имущество отдельных предприятий, собственником которых является Коломойский. Решение приняли по делу о завладении должностными лицами «ПриватБанка» государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19, 7 млрд грн.

Источник: Ракурс


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