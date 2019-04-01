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Вчера в Украине cостоялось голосование на первом туре президентских выборов, фото: ICTV

Нападения на полицейских и проникновения в участок: в МВД рассказали о резонансных инцидентах в ночь после выборов

1 апр 2019, 11:02
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Этой ночью в Украине произошли несколько резонансных инцидентов, связанных с проведением выборов президента.

Так, в городе Лубны Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок, сообщает пресс-служба МВД.

У пострадавшего правоохранителя закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, его госпитализировали в местную больницу.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (умышленное причинение побоев работнику правоохранительного органа). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Еще один случай применения силы к работнику правоохранительных органов зафиксирован в Житомирской области. Там эти действия во время спора совершил один из членов избирательной комиссии.

В селе Панфилы Киевской области правоохранители задержали мужчину, который проник на территорию избирательного участка. Полицейские доставили его домой, однако мужчина не угомонился и начал ссору с женой, которая обратилась за помощью к своему знакомому, члену избирательной комиссии. Придя, он получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра. Пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту совершенного хулиганства (ст. 296 Уголовного кодекса).

Транспортировка бюллетеней в областные избирательные комиссии этой ночью также не прошла без инцидентов.

В Тячевском районе Закарпатской области автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП. С ним столкнулось транспортное средство под управлением нетрезвого водителя. В результате травмы получила глава комиссии, ее доставили в больницу. В окружную избирательную комиссию бюллетени доставили на другом транспортном средстве.

Напомним, вчера полиция получила 11 сообщений о заминировании избирательных участков в Днепропетровской области. Как установили правоохранители, все они поступили с территории России.

Источник: Ракурс


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