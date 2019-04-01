Напади на поліцейських та проникнення в дільницю: у МВС розповіли про резонансні інциденти в ніч після виборів

Вчора в Україні відбулося голосування на першому турі президентських виборів, фото: ICTV

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Цієї ночі в Україні сталися кілька резонансних інцидентів, пов’язаних з проведенням виборів президента.

Так, у місті Лубни Полтавської області напали на поліцейського, котрий охороняв виборчу дільницю, повідомляє прес-служба МВС.

У постраждалого правоохоронця закрита черепно-мозкова травма та струс, його госпіталізували до місцевої лікарні.

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу). За цей злочин передбачене покарання у виді позбавлення чи обмеження волі на строк до п’яти років.

Ще один випадок застосування сили до працівника правоохоронних органів зафіксовано в Житомирський області. Там ці дії під час суперечки вчинив один із членів виборчої комісії.

У селі Панфили Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який проник на територію виборчої дільниці. Поліцейські доставили його додому, проте чоловік не вгамувався і вчинив сварку з дружиною, котра звернулася за допомогою до свого знайомого, члена виборчої комісії. Прийшовши, він отримав два ножові поранення в область верхнього плечового стегна. Постраждалого госпіталізували. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчиненого хуліганства (ст. 296 Кримінального кодексу).

Транспортування бюлетенів до обласних виборчих комісій цієї ночі також не минуло без інцидентів. У Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП. З ним зіткнувся транспортний засіб під управлінням нетверезого водія. В результаті травми отримала голова комісії, її доставили до лікарні. До окружної виборчої комісії бюлетені доставили на іншому транспортному засобі.

Нагадаємо, вчора поліція отримала 11 повідомлень про замінування виборчих дільниць у Дніпропетровській області. Як встановили правоохоронці, всі вони надійшли з території Росії.