Мать изнасилованной отчимом девочки помогла полиции Киева раскрыть преступление

https://racurs.ua/n120237-mat-iznasilovannoy-otchimom-devochki-pomogla-policii-kieva-raskryt-prestuplenie.html

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В Деснянском районе Киева 41-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщина пошла в аптеку за лекарствами. Раскрыть преступление помогла полиции мать девочки, которая оборудовала квартиру видеокамерами, сообщил 2 апреля в Фейсбук заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ребенок часто жаловалась матери на домогательства ее сожителя. Адвокат посоветовал женщине приобрести специальные приборы для видеозаписи, которые и установили в квартире.

В понедельник, 1 апреля, дочь осталась с отчимом в квартире, а мать пошла в аптеку. Через некоторое время дочь позвонила ей и сообщила, что отчим ее изнасиловал.

Мать вернулась домой уже с полицией. Слова ребенка подтвердил видеозапись, после чего в содеянном сознался и 41-летний сожитель.

«Нужен реестр этих подонков, чтобы в будущем любой знал, кто проживает с ним рядом», — прокомментировал преступление Аброськин.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбук сообщил, что насильника задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней или малолетнего) Уголовного кодекса Украины.