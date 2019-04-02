Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мать изнасилованной отчимом девочки помогла полиции Киева раскрыть преступление

Мать изнасилованной отчимом девочки помогла полиции Киева раскрыть преступление

2 апр 2019, 13:59
999

В Деснянском районе Киева 41-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщина пошла в аптеку за лекарствами. Раскрыть преступление помогла полиции мать девочки, которая оборудовала квартиру видеокамерами, сообщил 2 апреля в Фейсбук заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ребенок часто жаловалась матери на домогательства ее сожителя. Адвокат посоветовал женщине приобрести специальные приборы для видеозаписи, которые и установили в квартире.

В понедельник, 1 апреля, дочь осталась с отчимом в квартире, а мать пошла в аптеку. Через некоторое время дочь позвонила ей и сообщила, что отчим ее изнасиловал.

Мать вернулась домой уже с полицией. Слова ребенка подтвердил видеозапись, после чего в содеянном сознался и 41-летний сожитель.

«Нужен реестр этих подонков, чтобы в будущем любой знал, кто проживает с ним рядом», — прокомментировал преступление Аброськин.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбук сообщил, что насильника задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней или малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело «украинских диверсантов»: российская прокуратура просит для Дудки и Бессарабова 15 лет тюрьмы

Подконтрольная Российской Федерации прокуратура Крыма просит 15 и 14 лет лишения свободы для фигурантов дела так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова

Новости Украины
16:25

Война с Россией и экономические проблемы: партия Меркель указала, почему Зеленский должен поскорее показать свою команду

Немецкие политики ожидают конкретики от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского относительно его команды и политических позиций

Новости мира
13:13