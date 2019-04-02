Матір зґвалтованої вітчимом дівчинки допомогла поліції Києва розкрити злочин

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У Деснянському районі Києва 41-річний чоловік зґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки, поки жінка пішла в аптеку за ліками. Розкрити злочин допомогла поліції матір дівчинки, яка обладнала квартиру відеокамерами, повідомив 2 квітня у Фейсбук заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Дитина часто скаржилася матері на домагання її співмешканця. Адвокат порадив жінці придбати спеціальні прилади для відеозапису, які й встановили в квартирі.

У понеділок, 1 квітня, донька залишилася з вітчимом у квартирі, а матір пішла в аптеку. За якийсь час донька зателефонувала їй та повідомила, що вітчим її зґвалтував.

Матір повернулася додому вже з поліцією. Слова дитини підтвердив відеозапис, після чого у скоєному зізнався і 41-річний співмешканець.

«Потрібен реєстр цих покидьків, щоб в майбутньому будь-хто знав, хто проживає з них поряд», — прокоментував злочин Аброськін.

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Фейсбук повідомив, що ґвалтівника затримали, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої чи малолітнього) КК України.