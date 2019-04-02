Убийство Гандзюк. Фото: Новое Время

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Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» звернулися до президента України Петра Порошенка та висунули низку умов щодо розслідування справи про вбивство активістки у Херсоні.

У ініціативі пов’язали низький рейтинг президента у першому турі виборів із систематичними нападами на представників громадянського суспільства та гальмуванням у розслідуванні справи щодо вбивства Катерини Гандзюк, повідомляється на сторінці «Хто замовив Гандзюк».

Активісти закликають припинити тиск на них та запобігти йому у майбутньому, звільнивши з посад чиновників із заплямованою репутацією.

Щодо справи Гандзюк, активісти вимагають звільнення з посад Андрія Гордєєва, голови Херсонської облдержадміністрації, та Євгена Рищука, замголови ХОДА, яких підозрюють в організації вбивства активістки. Головного підозрюваного у цьому злочині — голову Херсонської облради Владислава Мангера представники ініціативи вимагають ув’язнити.

Також активісти вимагають публічного засудження дій мера Одеси Геннадія Труханова та мера Харкова Генадія Кернеса. За словами активістів, вони вдаються до тиску на представників громадських організацій та ініціатив.

Нагадаємо, вісім місяців тому на Катерину Гандзюк було скоєно напад. Її облили сірчаною кислотою. Після кількох місяців лікування вона померла від опіків. У лютому генпрокурор Юрій Луценко повідомив про підозру в організації вбивства Гандзюк Мангеру. Утім, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави. Після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО.