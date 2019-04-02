Вибори в Україні: Аваков розповів, хто збирався під ЦВК у день голосування

Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n120235-vybory-v-ukrayini-avakov-rozpoviv-hto-zbyravsya-pid-cvk-u-den-golosuvannya.html

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, ким були люди, котрі в день голосування на першому турі президентських виборів 31 березня збиралися біля будівлі Центрвиборчкому.

Це були представники охоронної фірми з Харкова, заявив Аваков в ефірі одного з телеканалів, повідомляє видання ЛІГА.net.

«Одна з охоронних компаній, яку найняли, так сказати, охороняти потенційну схему в разі протестів», — розповів очільник МВС.

За його словами, ці люди прибули до Києва вранці 31 березня і відразу ж «познайомилися з нашими київськими поліцейськими».

Нагадаємо, 31 березня біля будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві зібралося близько 250 молодих людей спортивної статури. Журналістам вони розповідали, що прийшли, щоб не допустити «дебошу». Серед них були помічені особи в жилетах з логотипом харківської організації Poton. Також біля ЦВК були встановлені палатки з написом «Приймальна народного депутата». За інформацією журналістів, їх встановили народні депутати від «Батьківщини». Водночас у ЦВК заявляли, що не відчували тиску.