Выборы в Украине: Аваков рассказал, кто собирался под ЦИК в день голосования

Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n120235-vybory-v-ukraine-avakov-rasskazal-kto-sobiralsya-pod-cik-v-den-golosovaniya.html

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Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, кем были люди, которые в день голосования на первом туре президентских выборов 31 марта собирались у здания Центризбиркома.

Это были представители охранной фирмы из Харькова, заявил Аваков в эфире одного из телеканалов, сообщает издание ЛИГА.net.

«Одна из охранных компаний, которую наняли, так сказать, охранять потенциальную схему в случае протестов», — рассказал глава МВД.

По его словам, эти люди прибыли в Киев утром 31 марта и сразу же «познакомились с нашими киевскими полицейскими».

Напомним, 31 марта у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве собрались около 250-ти молодых людей спортивного телосложения. Журналистам они рассказывали, что пришли, чтобы не допустить «дебоша». Среди них были замечены лица в жилетах с логотипом харьковской организации Poton. Также у ЦИК были установлены палатки с надписью «Приемная народного депутата». По информации журналистов, их установили народные депутаты от «Батькивщины». В то же время в ЦИК заявляли, что не испытывали давления.