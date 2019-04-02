Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство Гандзюк. Фото: Новое время

«Еще не все потеряно»: активисты выдвинули требования Порошенко, главное из которых — наказать убийц Гандзюк

2 апр 2019, 13:30
999

Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» обратились к президенту Украины Петру Порошенко и выдвинули ряд условий по расследованию дела об убийстве активистки в Херсоне.

В инициативе связали низкий рейтинг президента в первом туре выборов с систематическими нападениями на представителей гражданского общества и торможением в расследовании дела об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщается на странице «Кто заказал Гандзюк» в Facebook.

Активисты призывают прекратить давление на них и предотвратить его в будущем, уволив с должностей чиновников с запятнанной репутацией.

Относительно дела Гандзюк активисты требуют увольнения с должностей Андрея Гордеева, председателя Херсонской облгосадминистрации, и Евгения Рищука, зампредседателя ХОГА, которых подозревают в организации убийства активистки. Главного подозреваемого в этом преступлении — председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера представители инициативы требуют посадить.

Также активисты требуют публичного осуждения действий мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. По словам активистов, они прибегают к давлению на представителей общественных организаций и инициатив.

Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» Обратились к Порошенко. Фото: Скрін

Напомним, восемь месяцев назад на Екатерину Гандзюк было совершено нападение. Ее облили серной кислотой. После нескольких месяцев лечения она умерла от ожогов. В феврале генпрокурор Юрий Луценко сообщил о подозрении в организации убийства Гандзюк Мангеру. Впрочем, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело «украинских диверсантов»: российская прокуратура просит для Дудки и Бессарабова 15 лет тюрьмы

Подконтрольная Российской Федерации прокуратура Крыма просит 15 и 14 лет лишения свободы для фигурантов дела так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова

Новости Украины
16:25

Война с Россией и экономические проблемы: партия Меркель указала, почему Зеленский должен поскорее показать свою команду

Немецкие политики ожидают конкретики от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского относительно его команды и политических позиций

Новости мира
13:13