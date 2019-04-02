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Убийство Гандзюк. Фото: Новое время
«Еще не все потеряно»: активисты выдвинули требования Порошенко, главное из которых — наказать убийц Гандзюкhttps://racurs.ua/n120236-esche-ne-vse-poteryano-aktivisty-vydvinuli-trebovaniya-poroshenko-glavnoe-iz-kotoryh-nakazat.htmlРакурс
Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» обратились к президенту Украины Петру Порошенко и выдвинули ряд условий по расследованию дела об убийстве активистки в Херсоне.
В инициативе связали низкий рейтинг президента в первом туре выборов с систематическими нападениями на представителей гражданского общества и торможением в расследовании дела об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщается на странице «Кто заказал Гандзюк» в Facebook.
Активисты призывают прекратить давление на них и предотвратить его в будущем, уволив с должностей чиновников с запятнанной репутацией.
Относительно дела Гандзюк активисты требуют увольнения с должностей Андрея Гордеева, председателя Херсонской облгосадминистрации, и Евгения Рищука, зампредседателя ХОГА, которых подозревают в организации убийства активистки. Главного подозреваемого в этом преступлении — председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера представители инициативы требуют посадить.
Также активисты требуют публичного осуждения действий мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. По словам активистов, они прибегают к давлению на представителей общественных организаций и инициатив.
Напомним, восемь месяцев назад на Екатерину Гандзюк было совершено нападение. Ее облили серной кислотой. После нескольких месяцев лечения она умерла от ожогов. В феврале генпрокурор Юрий Луценко сообщил о подозрении в организации убийства Гандзюк Мангеру. Впрочем, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО.
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