Убийство Гандзюк. Фото: Новое время

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Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» обратились к президенту Украины Петру Порошенко и выдвинули ряд условий по расследованию дела об убийстве активистки в Херсоне.

В инициативе связали низкий рейтинг президента в первом туре выборов с систематическими нападениями на представителей гражданского общества и торможением в расследовании дела об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщается на странице «Кто заказал Гандзюк» в Facebook.

Активисты призывают прекратить давление на них и предотвратить его в будущем, уволив с должностей чиновников с запятнанной репутацией.

Относительно дела Гандзюк активисты требуют увольнения с должностей Андрея Гордеева, председателя Херсонской облгосадминистрации, и Евгения Рищука, зампредседателя ХОГА, которых подозревают в организации убийства активистки. Главного подозреваемого в этом преступлении — председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера представители инициативы требуют посадить.

Также активисты требуют публичного осуждения действий мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. По словам активистов, они прибегают к давлению на представителей общественных организаций и инициатив.

Напомним, восемь месяцев назад на Екатерину Гандзюк было совершено нападение. Ее облили серной кислотой. После нескольких месяцев лечения она умерла от ожогов. В феврале генпрокурор Юрий Луценко сообщил о подозрении в организации убийства Гандзюк Мангеру. Впрочем, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО.